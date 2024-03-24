За даними російських ЗМІ, один з найбільших НПЗ Росії був змушений зупинити діяльність.

У суботу, 23 березня, безпілотники уразили одну з установок Куйбишевського нафтопереробного заводу в РФ.

Як повідомляє ASTRA з посиланням на джерела, НПЗ після атаки призупинив роботу. Уражено одну з установок.

"Внаслідок атаки на НПЗ у Самарі пошкоджено встановлення АВТ-4, виробничий цикл заводу було зупинено. Атаку було здійснено вранці 23 березня", - зазначило джерело.

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Канал додає, що за останні три тижні це вже 12-а атака на НПЗ у РФ.

Пожежа на Куйбишевському НПЗ - що відомо

Це вже не перша атака на Куйбишевський НПЗ. 16 березня йшлося про атаку на три нафтопереробні заводи в Самарській області Російської Федерації, яка була результативною. Дрони СБУ атакували три нафтопереробні заводи "Роснєфті" в Самарській області - Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Загалом з початку цього року станом на 18 березня відбулося 15 атак безпілотників на 13 нафтопереробних заводів у 9 російських регіонах.

За інформацією The Insider, 8 об'єктів отримали значні ушкодження внаслідок ударів. Загальна потужність атакованих заводів складає приблизно 178 мільйонів тонн на рік. Однак ті, що були пошкоджені, мають сукупну потужність 83 мільйони тонн на рік.

За словами джерел у нафтовій галузі, наступними цілями можуть стати об'єкти у Рязані та Самарі. Біля Самари розташовані Куйбишевський (7 мільйонів тонн), Новокуйбишевський (8,3 мільйона тонн) і Сизранський (8,5 мільйона тонн) НПЗ "Роснефти".

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