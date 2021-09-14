Таран провів зустріч із гендиректором турецької компанії Baykar Makina, яка здійснює виробництво безпілотників Bayraktar TB2 для України.

Обговорюється можливість розгортання виробництва турецьких безпілотних комплексів на території України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Зазначається, що міністр оборони України Андрій Таран провів зустріч із Халуком Байрактаром - генеральним директором турецької компанії Baykar Makina, яка здійснює виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2 для України.

"Під час заходу було обговорено хід виробництва комплексів на замовлення української сторони та можливості прискорення виконання раніше досягнутих домовленостей. Крім того, розглянуто можливість та перспективи розміщення виробництва турецьких безпілотних комплексів на території України", - інформує відомство.

Читайте такожСтало відоме ім’я розвідника, який загинув на Донбасі (фото, відео)У міністерстві нагадали, що 14 грудня 2020 року Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України.

Підписання відбулось у рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом Директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїлом Деміром.

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Автор: Інна Андаліцька