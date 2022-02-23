Пушилін і Пасічник просять Путіна про військову допомогу.

Ватажки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" Пушилін та Пасічник просять президента РФ Путина про військову допомогу.

Про це пишуть "РИА Новости" з посиланням на слова прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, Путін отримав відповідні "листи-звернення". У них терористи звинувачують українських військових в обстрілах, які насправді здійснюють самі. Також ватажки угруповань стверджують, що ЗСУ нібито мають намір вирішити конфлікт силовим шляхом.

У зв'язку з цим Пушилін і Пасічник попросили Путіна "надати допомогу у відбитті агресії" і послалися на "договір" про визнання угруповань, нещодавно підписаний Путіним.

Примітно, що на зверненнях стоїть вчорашня дата - 22 лютого.

Загострення на Донбасі після визнання "ЛДНР" Росією

Нагадаємо, в середині лютого на частині сходу України загострилася ситуація - бойовики обстрілювали населені пункти із забороненого "Мінськом" важкого озброєння, а звинувачували в атаках українську сторону. Пізніше в "ЛДНР" було оголошено масову евакуацію населення в РФ і "мобілізацію".

Володимир Путін 21 лютого визнав незалежність псевдореспублік, а також схвалив введення на частину Донбасу російських "миротворців".

Україна і низка західних країн різко виступили проти дій РФ щодо Донбасу.

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що глава РФ "розірвав на шматки Мінські угоди". Дипломат зазначала, що розміщення на частині Донбасу російських "миротворців" – нонсенс.

Пізніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії питання Мінських домовленостей на порядку денному більше не стоїть.