Маск вважає помилкою підключення України до системи Starlink

Мільярдер скаржиться, що українці використовують Старлінки для оборони.

Американський мультимільярдер Ілон Маск вважає помилкою своє рішення надати Україні доступ до Starlink на початку повномасштабного російського вторгнення.

Напередодні Маск репостнув у соцмережі Х повідомлення акаунту Whole Mars Catalog, у якому стверджується, що SpaceX зробив помилку, коли на початку повномасштабної війни безкоштовно передав Україні тисячі тарілок Starlink і забезпечив мільйонні витрати на безкоштовний сервіс.

"Озираючись назад, це була помилка з боку SpaceX. Те, що починалося як інтернет-доступ для цивільних, стало основою для автономних дронів-убивць. А тепер, якщо вони не підтримують військове використання, їх критикують у пресі", - йдеться у дописі, який репостнув Маск.

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При цьому сам мільярдер жодним словом не прокоментував цей допис, обмежившись мовчазним репостом.

Starlink для України

Як писав УНІАН, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року Ілон Маск і його компанія SpaceX оперативно надали доступ до супутникового інтернету Starlink після публічного звернення українських посадовців, зокрема віцепрем’єр-міністра Михайла Федорова. Перші термінали прибули вже 28 лютого 2022 року.

SpaceX передала Україні тисячі комплектів обладнання (загалом близько 20 тисяч одиниць у перші місяці), частина з яких була профінансована самою компанією. Хоча акцент тоді справді робився на гуманітарних потребах - для критичної інфраструктури, державних установ і лікарень - ніхто не приховував, що термінали також використовуються і для військових потреб.

З 2023 року фінансування роботи терміналів Starlink в Україні забезпечують в основному уряди США та Польщі.

При цьому раніше українські фахівці вже спростовували твердження Маска про те, що термінали Starlink буцімто використовуються на ударних дронах. Через технічні обмеження це просто неможливо. На дронах стоять військові системи Starshield.

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