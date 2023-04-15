Щодня росіяни робили щонайменше чотири бойові вильоти, попри величезні втрати.

Один зенітно-ракетний дивізіон нацгвардійської бригади "Спартан" відпрацював по російській бойовій авіації на Бахмутському напрямку, знищивши гелікоптерів та літаків на приблизно 100 млн доларів.

Як повідомив офіцер з позивним "Партизан", воїни підрозділу збили чотири літаки й два вертольоти ЗС РФ. Хоч ворожа авіація переважно діяла вночі, українські захисники були пильними.

На рахунку нацгвардійців бомбардувальник Су-24 і три штурмовики Су-25. Із вертольотів вдалося "приземлити" два Мі-24. При цьому один з гелікоптерів було важко ідентифікувати, адже він перебував від них майже за чотири кілометри.

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"Але ми бачили точне його ураження і падіння", – зазначив воїн.

Офіцер також зауважив, що досить часто визначити клас та комплектацію знищеної авіатехніки неможливо, адже вона падає на території, контрольованій окупантами.

"Але я думаю, що наш дивізіон уже відпрацював приблизно на $100 мільйонів. Це стосується підтверджених цілей", – підкреслив офіцер.

Попри величезні втрати авіації окупанти дуже інтенсивно застосовують там свої літаки й вертольоти. Воїни фіксували по чотири бойові вильоти на добу з грудня 2022-го до кінця березня цього року.

Втрати РФ в Україні: актуальні дані

За минулу добу ліквідовано 460 російських окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з 24.02.22 по 15.04.23, орієнтовно становили близько 181 тис. 550.

Також від початку вторгнення знищено 535 РСЗВ, 283 засоби ППО, 307 літаків, 293 гелікоптера, 2339 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 911 крилатих ракет, 18 кораблів/катерів.

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