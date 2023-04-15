Професіоналізм окупантів у вуличних боях знижується через високі втрати живої сили, зауважив військовий ЗСУ.

Просування російських військ у Бахмуті повільне, окупантам доводиться платити власною кров'ю за кожну вулицю і будинок, підтвердив військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ Олександр в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що професіоналізм окупантів у вуличних боях знижується через високі втрати живої сили: "Вони стали менш нахабними. Останній тиждень показав, що у них теж є ротації. Це ротація не найсильніша, вони не шкодують людей".

Також "холодноярівець" зауважив, що РФ перекидає на Бахмут нові танки "Прорив", "щоб руйнувати будинок за будинком". "Але їхня піхота уже не та, яка була кілька місяців тому, коли вони хотіли зробити "бліцкріг" по Бахмуту", - підсумував військовий.

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Наразі зусилля окупантів зосереджені на захопленні залізниці, яка проходить через місто, розділяючи його на захід і центр: "От вони намагаються ставити якісь плани і по датах, і по рубежах. Це дається з дуже великою затримкою. Але шляхом тим, що вони не шкодують в'язнів (десятки тисяч уже було покладено в самому Бахмуті, не кажучи про околиці)... Ну, плюс 20 м в день, плюс будинок... І такі якісь успіхи вони мають".

Бої за Бахмут - що відбувається у місті

Бахмут і Мар'їнка залишаються епіцентром найжорстокіших боїв на сході України. Гарячими напрямками також є Лиманський та Авдіївський.

Бахмут росіяни намагаються взяти вже дев'ять місяців, поклавши життя десятків тисяч своїх найманців і бійців регулярної армії. Цього разу Путін встановив крайній термін загарбання Бахмута до Великодня - 16 квітня.

Ситуація у Бахмуті - динамічна, висловився спікер Східного угрупування ЗСУ Череватий, проте російським військам не вдалось відрізати українських оборонців від постачання, у чому переконують рашистські "воєнкори".

Водночас аналітик Коваленко зауважив, що у росіян зараз в Бахмуті момент стагнації. Ворог не здатний досягти основних завдань і топчиться на місці. За межами міста, спроби ЗС РФ перерізати 0504 і 0506 зійшли на "ні". Інтенсивність штурмів у цьому напрямку зменшилася в рази, порівняно з січнем-лютим 2023 року.

За словами бійця ЗСУ, у росіян в Бахмуті з'явилося кілька проблем: дефіцит артбоєприпасів у десантно-штурмових бригадах, неможливість використання аеророзвідки через погодні умови та часткова або повна відсутність зв'язку між трьома підрозділами, які військовому ЗСУ вдалося ідентифікувати.

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