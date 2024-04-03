"В багатьох випадках росіяни використовували вимагання, щоб змусити українців працювати на них, погрожуючи членам родини, які ще живі".

Початковий план Москви полягав у тому, щоб її агенти проникли у найвищі верстви українського суспільства перед її вторгненням, а потім захопили владу зсередини. Але більшість із цих людей були або відсіяні українськими правоохоронними органами, або втекли самі в перші місяці після вторгнення Росії. Про це йдеться у матеріалі The Washigton Post.

Зазначається, що зараз, після більше ніж двох років війни, стало менше українців з проросійськими симпатіями, особливо на впливових посадах, готових допомогти Москві.

"В багатьох випадках росіяни використовували вимагання, щоб змусити українців працювати на них, погрожуючи членам родини, які ще живі. під російською окупацією або які потрапили в полон", - пише видання.

Як приклад ЗМІ наводить історію з українським військовим, який воював з росіянами на полі бою, коли ті приїхали за його батьками на окупований схід України. Їх вивели з дому та катували.

"Тоді російський агент зв’язався з солдатом із ультиматумом: переходь на інший бік і шпигуй на користь Росії, інакше його сім’я постраждає ще більше. Військовий зрештою погодився допомогти Росії. ... За вказівкою свого російського куратора військовий планував додати отруйну речовину у водопровід прального комплексу, яким користуються старші офіцери", - зазначає видання з посиланням на інформацію, отриману від джерела в СБУ.

Журналісти стверджують, що цей інцидент "проливає світло на тактику російських спецслужб для вербування українців".

"Действия російських керівників включали повідомлення про переміщення військової техніки або підтвердження того, що ракета вразила ціль. ... Співробітники СБУ заявили, що росіяни надсилатимуть членам сімей військовополонених фотографії та відео, на яких іноді зображено полоненого з приставленим пістолетом до голови", - розповідає видання.

Затримання шпигунів - останні новини

Напередодні Служба безпеки України затримала шпигунку за бойовими літаками та ППО біля Кривого Рогу. Перед жінкою стояло завдання слідкувати за бойовою авіацією та ППО, а потім "зливати" ці дані ворогу для проведення атак.

Також УНІАН повідомляв, що у Харкові працівниця дитсадка коригувала удари по місту. Агент отримувала від росіян геолокації потенційних цілей, після чого проводила там дорозвідку.

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