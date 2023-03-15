Росія хотіла зробити Кишинів своїм сателітом.

Восени 2021-го року адміністрація президента Володимира Путіна розробила план, ціллю якого було захоплення Молдови. Як повідомляє Telegram-канал "Агентство", доступ до нього отримало кілька медіа з міжнародного журналістського консорціуму.

У документа була назва "Стратегічні цілі Російської Федерації в Республіці Молдова". Серед цілей у ньому були в тому числі примусовий вступ Кишинева до ОДКБ та до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Документ побудований за схожим сценарієм, як і план РФ по захопленню Республіки Білорусь.

Відео дня

"Цілі Росії в Молдові поділяються на військово-політичні, торговельно-економічні та гуманітарні та розбиті за ступенем терміновості – до 2022, 2025 та 2030 років", - йдеться в матеріалі "Агентства".

Зокрема до 2025-го року у адміністрації Путіна хотіли сформувати у Молдові проросійські настрої за рахунок дружніх з РФ політичних рухів. В тому числі повинна Москва мала перешкоджати "румунізації" та збільшувати росіянізацію за рахунок освіти російською мовою.

У документі йшлося і про інші довгострокові цілі Росії. Однією із них стала встановлення російської мови як мови міжнаціонального спілкування в Молдові, зокрема через забезпечення присутності в країні російських ЗМІ. Також протягом 2021-2030 рр. Росія має активно боротися із впливом НАТО, ЄС, США, Туреччини та України на Молдову.

РФ хотіла тиснути на Кишинів і за допомогою економічних інструментів. У документі зазначено, що Молдова залежна від російського імпорту: в першу чергу мова йдеться про постачання газу.

Також були і короткострокові цілі, до яких входили: протидія діям уряду на усунення російської військової присутності в Придністров'ї, створення мережі неурядових організацій, що просувають розвиток російсько-молдавських відносин, а також відкриття генконсульства Росії у столиці Гагаузії Комраті.

Стосунки Росії і Молдови: що відомо з актуального

На початку лютого УНІАН повідомляв, що Кишинів отримав від Володимира Зеленського план, який передбачав захоплення Молдови силами Російської Федерації. Завдяки цьому молдовські спецслужби виявили диверсійну діяльність, спрямовану на підрив держави Молдови, дестабілізацію і порушення громадського порядку.

В молдовському МЗС заявили, що Кишинів чекає перемоги України, щоб деокупувати Придністров’я. Молдова хоче зробити це мирними методами.

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова поки не планує відмовлятися від нейтрального статусу.

Вас також можуть зацікавити новини: