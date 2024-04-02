Перед жінкою стояло завдання слідкувати за бойовою авіацією та ППО, а потім "зливати" ці дані ворогу для проведення атак.

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка намагалась виявити військові аеродроми та місця базування української ППО поблизу Кривого Рогу.

Як повідомляє прес-центр СБУ, також вона відслідковувала напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.

Зазначається, що у разі виявлення вказаних об’єктів жінка мала зафіксувати геолокації на електронних картах і прозвітувати до ФСБ.

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За даними спецслужби, отриману розвідінформацію РФ планувала використати для підготовки ударів по цілях із застосуванням ракет та "Шахедів".

Однак російську агентку вдалося своєчасно викрити та затримати. Нею виявилась місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. У жовтні 2023 року жінка потрапила у поле зору ФСБ через свою подругу – учасницю агентурної мережі, яка наразі перебуває під вартою.

"Щоб слідкувати за бойовою авіацією та протиповітряною обороною ЗСУ, зрадниця виходила на місцевість. Також вона намагалась виявити і приховано зафіксувати військову інфраструктуру. Комунікацію підтримувала у месенджері з кадровим співробітником ФСБ. Його особу вже встановлено", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучено мобільний телефон із доказами її листувань з агресором.

Їй повідомлено про підозру у державній зраді та загрожує довічне ув’язнення.

У Харкові працівниця дитсадка виявилася зрадницею – деталі затримання

Правоохоронці затримали агентку російської розвідки, яка допомагала ворогу завдавати ударів ракетами та дронами по Харкову.

Нею виявилась працівниця місцевого дитячого садка. Вона працювала на росіян у вільний від роботи час.

Жінка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об’єкта, вона приховано спостерігала за ним, щоб встановити там орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості месенджером передавала своєму російському куратору у вигляді текстових повідомлень із позначенням координат на Google-картах.

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