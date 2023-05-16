Російська влада придумали ще одну "відмазку" для того, щоб продовжувати війну проти нашої країни.

Спікер російського диктатора Володимира Путіна - Дмитро Пєсков, вже заговорив про "нову ціль" війни РФ проти України.

Війна триватиме, щоб не було обстрілів російської території, заявив прес-секретар Путіна, коментуючи інформацію про нібито обстріл Бєлгородської області захисниками України, пише vedomosti.ru.

"У цілому ми, природно, найрішучішим чином це засуджуємо. Триває спеціальна військова операція і триватиме, щоб цього не було", - стверджував спікер диктатора.

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Війна Росії та України - зараз це варто знати

РФ рано вранці 24 лютого 2022 року здійснила повномасштабне вторгнення в Україну нібито для проведення "демілітаризації" та "денацифікації". Примітно, що російська влада навіть не назвала війну війною. Криваве вторгнення Росія назвала "спеціальною військовою операцією".

Після того, як загарбники не змогли швидко захопити Київ і зазнали ще низки серйозних поразок, російська влада озвучувала нові "цілі війни". Зокрема, наприкінці січня Володимир Путін заявив, що російські окупанти в Україні "захищають Росію".

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