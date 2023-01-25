Диктатор наголосив, що його окупанти в Україні "захищають людей та саму Росію".

Російський диктатор Володимир Путін несподівано придумав "нову ціль спецоперації". За його словами, російські загарбники в Україні "захищають Росію".

Як повідомляє пропагандистський ТАСС, під час зустрічі із студентами Путін заявив, що окупанти нібимто борються проти загроз, які Росії "намагаються створити на її ж історичних територіях".

"Мета (війни - УНІАН), як я вже багато разів говорив, - перш за все, захист людей і захист самої Росії від тих загроз, які їй намагаються створити на прилеглих до нас наших історичних територіях. Ми цього не можемо допустити", - заявив Путін.

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Цілі війни Путіна

24 лютого 2022 року війська РФ здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Влада РФ заявляла, що ціль "спецоперації" (саме так вони називають війну) - "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Останнім часом в РФ жваво говорять про переговори, але українська влада відмовляється. Київ вважає, що загарбники можуть використати переговорний процес для підготовки до нових агресивних дій.

Крім того, російська влада не хоче вести перемовини про долю вже окупованих територій України. Українська ж сторона вважатиме перемогою у війні з РФ лише звільнення всієї своєї землі, в тому числі частини Донбасу та Криму.

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