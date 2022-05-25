За даними ООН, серед загиблих 259 дітей.

Після початку повномасштабного нападу Російської Федерації в Україні зафіксували 3974 випадки загибелі цивільного населення. Більшість загинула в результаті вибухів боєприпасів і вибухових речовин з великою площею ураження.

Про це повідомили в ООН.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, серед загиблих - 1497 чоловіків, 985 жінок, 91 дівчинка і 99 хлопчиків, а також 69 дітей і 1233 дорослих, чия стать поки не встановили. При цьому зафіксовано 4654 випадки поранень - 938 чоловіків, 619 жінок, 108 дівчаток, 130 хлопчиків, а також 164 дитини і 2 695 дорослих, стать яких невідома.

Відзначається, що в більшості випадків люди постраждали в результаті обстрілів з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетних і повітряних ударів.

В ООН нагадали, що фактична кількість загиблих і поранених українців значно вища.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти не тільки захоплювали військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й били по мирних жителях.

За даними офісу генерального прокурора, на 24 травня російські військові вбили 234 українських дитини.

Крім того, радник мера Петро Андрющенко повідомив, що тільки в одному Маріуполі загинуло близько 22 тисяч осіб.

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