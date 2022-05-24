Полеглому захиснику України було лише 33 роки, він воював проти РФ з 2014-го.

22 травня під час виконання бойових завдань загинув 33-річний Максим Киричук – командир мотопіхотного батальйону.

Про це повідомив мер Шостки Максим Нога на своїй сторінці у Facebook.

Киричук — майор ЗCУ, відомий учасник російсько-української війни з 2014 року. Відзначений орденом "Богдана Хмельницького".

З березня 2021 року Максим Киричук командував батальйоном. Під час повномасштабного вторгнення РФ очолив контрнаступ на окупантів на одній з найбільш небезпечних ділянок фронту, де й загинув.

"Він обожнював спорт – футбол і біг, із насолодою вирушав на рибалку. Вмів готувати і мав цілу низку "фірмових" рецептів. Запросто міг самотужки зварити борщу і нагодувати бойових побратимів. Коли випадала вільна хвилина, мріяв про те, як побудує просторий і затишний дім та запросить на гостини родичів і друзів", – написав міський голова Шостки.

Максим Киричук: що про нього відомо

Максим народився 23 березня 1989 року у смт Борова Харківської області. Після здобуття середньої освіти та проходження військової служби юнак вступив до Львівського інституту сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного національного університету "Львівська політехніка", який у вересні 2009 року набув статусу Академії сухопутних військ.

У 2014 році Максим Юрійович став на захист рідної країни, пройшов Дебальцеве, Авдіївку, Слов’янськ. З 2016 року був призначений командиром мінометної батареї в одному з батальйонів, а у 2017 році обійняв посаду заступника командира батальйону з озброєння. На фронті зустрів своє кохання, а згодом народився маленький син Кирило.

Раніше повідомлялося, що у бою з російськими окупантами 7 травня 2022 року загинув один з найкращих льотчиків України, колишній командир 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМСУ полковник Ігор Бедзай.

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