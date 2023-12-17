Коваленко детально охарактеризував російське диво техніки, яке "вдосконалили" окупанти.

Система ТОС-1А "Сонцепьок", яка знаходиться на озброєнні російських окупантів, звертає на себе увагу антидроновими сітками, які повинні, по ідеї, захищати цей дорогий агрегат не тільки від скидів зверху, але і від атак по боках.

На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Він зазначив, що також на шасі розміщено РП-377Ла "Лорандіт", малогабаритний багатофункціональний засіб радіоконтролю, пеленгування і придушення. Простіше кажучи - РЕБ.

"Примітно те, що розміщення "Лорандита" викликає цілий ряд питань, а саме, головний з яких - як пускова обертається по правій напівосі?",- зазначив експерт.

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Ще один цікавий момент, як підкреслив аналітик, боєкомплект в пускову заряджений з правого боку, саме там де встановлений "Лорандит", в той час як ліва сторона пускової порожня. "Тобто, даний РЕБ має певний функціонал з урахуванням перешкод і не охоплює 360°? Дивно, але поки фіксуємо цю обставину, без більш розширеного фактажу, а він, впевнений, з часом з'явиться", - висловив упевненість аналітик.

ТОС-1А "Сонцепьок" в Україні

За підсумками листопада ЗСУ знищили 16-ту і 17-ту ТОС-1А "Сонцепьок". "Масова анігіляція російських ТОС-1А "Сонцепьок" в розпалі. Жовтнева спека з перших же днів передає естафету листопадовій!"- повідомляв тоді військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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