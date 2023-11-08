Секретар РНБО нагадав, що ніколи не було такого щоб країна без ВМС в тому вигляді, який ми б хотіли мати, знищила підводний човен.

Українські захисники мають шалени успіхи на Кримському напрямку. Про це в ефірі телемарафону сказав секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

"Майте на увазі, що на сьогодні ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу, однак те, що стосується знищення Російської Федерації та ворожих активів на території Криму та знищення Чорноморського флоту – це величезні здобутки України", – наголосив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що ніколи не було такого щоб "країна, яка не має Військово-морських сил на цей час у тому вигляді, в якому ми би дуже хотіли мати", знищила підводний човен. Це перший в історії подібний випадок. Він також зауважив, що знищення носія ракет "Калібр" – це величезний успіх Збройних сил України.

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"Я думаю, що це не останні приємні новини. Я б дуже хотів, щоб війна у 2024 році закінчилася. Ми для цього робитимемо все необхідне, але тут треба бути відвертими й сказати, що не все від нас залежить. Багато, але не все. Дуже багато залежить від партнерів", – резюмував секретар РНБО.

Війна в Україні: важливі новини за 8 листопада

Протягом поточної доби відбулося 57 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни штурмували українські позиції на кількох напрямках. Зокрема, Авдіївку Донецької області ворог атакував за підтримки авіації.

Тим часом російські війська атакували вчергове Україну – ракета Х-31П вдарила по цівільному іноземному судну. Три члени екіпажу громадяни Філіппін – поранені, один з них ушпиталений, лоцман загинув, ще один працівник порту отримав поранення, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

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