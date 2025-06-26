Причиною вибухів та пожежі на військових складах у Брянську стали дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

Ударні БпЛА Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України ввечері 26 червня вразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ у Брянську.

Як зазначили УНІАН джерела в розвідці, спочатку місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА. Пізніше жителі Брянська почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто з місцевих навіть не приховував точної локації та обʼєкту ураження.

"Было четыре взрыва - горит нефтебаза" - пишуть місцеві жителі.

Від джерел у розвідці стало відомо, що причиною вибухів та пожежі на військових складах у Брянську стали дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

"Ураження складу ракетного палива та ПММ у Брянську - це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії" - повідомив співрозмовник.

Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію, вона отримала назву "Павутина". В ході операції одночасно було уражено чотири військові аеродроми у російському тилу: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" та "Белая".

Колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак вважає, що Росія може готувати проти України операцію, подібну до тієї, яку провела Служба безпеки України, що отримала назву "Павутина". За його словами, кожна сторона наслідує досвід іншої. Зокрема, і РФ буде наслідувати все те, що робила Україна.

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