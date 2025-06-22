Операція триває вже дві доби, у росіян знатно палає у всіх сенсах.

На окупованій території Запоріжжя фахівці Головного управління розвідки знищили великий ешелон окупантів із пальним. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зазначається, що "вдалий гуркіт" дронарі воєнної розвідки влаштували на залізничній ділянці між окупованими населеними пунктами Левадне та Молочанськ

"Воїни спецпідрозділу ГУР МО України … успішно атакували "товарняк" російських загарбників ― спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії. Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес", – йдеться у повідомленні.

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Зокрема відзначилися бійці спецпідрозділів "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next".

Хоча в пресслужбі ГУР повідомляють, що знищення ворожого потяга відбулося 22 червня, інформація про цю успішну атаку з’явилася в Мережі ще вчора. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко розкрив додаткові деталі про операцію, яка триває відучора.

"Горить добре і росіяни навіть не намагаються гасити. Колію відновлювати прийдеться явно довше. На зараз з місця підтверджують пожежу на 18-20 вагонах-цистернах загалом. Вночі, поки дронщики добивали як в кегельбан вагон за вагоном, росіяни підігнали тепловоз і частину вагоні (орієнтовно 15-20 цистерн) відтягнули в напрям Мелітополя. Інші - не встигли. Все що не встигли - залишиться тут назавжди", – написав Андрющенко у своєму Телеграм.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, українські військові деокупували село Андріївка в Сумській області. Завдяки цьому вдалося стабілізувати лівий фланг української оборони на цьому напрямку.

Також ми розповідали, що ЗСУ змінюють підхід до будівництва оборонних фортифікацій. Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський констатував, що будівництво величезних опорних пунктів втратило актуальність.

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