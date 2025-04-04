За його словами, українці "перебувають на сильних оборонних позиціях".

У війні з Росією Україна не приречена на поразку, хоча навряд чи зможе звільнити всю свою територію. Про це під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі, пише "Європейська правда".

Так, він заявив, що у війні "немає нічого неминучого". Українці не приречені на поразку, "перебувають на сильних оборонних позиціях, і повільно покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції".

Однак при цьому він визнав, що "важко уявити собі великий український наступ", який звільнить усю територію України від російської окупації.

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"Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", - наголосив генерал.

Каволі також зазначав, що Україна розв'язала деякі проблеми нестачі військ, зокрема за рахунок розширення кола відповідних новобранців.

Війна в Україні - новини

Раніше високопоставлений чиновник НАТО на брифінгу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу в Брюсселі заявив, що Росія від початку вторгнення в Україну втратила понад 900 тисяч військових, з них 250 тисяч - убитими.

Водночас військовий експерт Євген Дикий вважає, що 2025 рік стане переломним на фронті на користь ЗСУ, якщо український тил допомагатиме військовим.

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