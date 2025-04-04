Серед поранених російських військовослужбовців багато хто отримав довічні каліцтва через неякісне медичне обслуговування.

Від початку свого повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 900 тисяч військових, з них 250 тисяч - убитими. Як пише Deutsche Welle, такі дані навів високопоставлений чиновник НАТО на брифінгу в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ країн альянсу в Брюсселі.

За його словами, серед поранених російських військовослужбовців багато хто отримав довічні каліцтва через неякісне медичне обслуговування.

Він розповів, що армія РФ продовжує втрачати понад 1000 осіб на день убитими і пораненими, проте її темп набору нових рекрутів, за даними Північноатлантичного альянсу, поки що відповідає втратам.

Відео дня

"Просування російських військ в Україні сповільнюється, її втрати зростають, проте російська влада готова і далі терпіти великі втрати в обмін на повільні успіхи", - додав чиновник.

На його думку, російське суспільство не досягло тієї точки, в якій не готове було б більше з цим миритися.

За оцінками НАТО, ситуація на полі бою залишається дуже складною. За їх прогнозами, Росія продовжуватиме посилювати тиск на ЗСУ на лінії фронту і загалом по всій території України, щоб затягнути час війни і наростити перевагу для успіху на переговорах.

Зазначається, що перевага, як і раніше, не на боці України, а РФ зберігає перевагу і динаміку, а також намагається виграти за рахунок дефіциту в українській армії. Чиновник НАТО підкреслив:

"На полі бою немає жодних ознак того, що росіяни готуються до припинення вогню. Ми не бачимо жодних ознак того, що цілі Росії в цій війні змінилися".

Війна в Україні - втрати РФ

На Донецькому напрямку Сили безпілотних систем знищили три ЗРК російських окупантів, загальна вартість яких - близько 50 млн доларів.

За словами військових, оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем за два тижні виявили і вразили три ворожі системи протиповітряної оборони. Як уточнюється, це два зенітні ракетні комплекси "Бук" невстановлених модифікацій і зенітний ракетний комплекс "Тор".

Вас також можуть зацікавити новини: