Зафіксовано 57 бойових зіткнень, з них третина на Новопавлівському напрямку.

Сьогодні найгарячіше було на трьох напрямках – Новопавлівському, Авдіївському, Оріхівському.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Зазначається, що протягом доби зафіксовано 57 бойових зіткнень. Зокрема, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито майже 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

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На Оріхівському напрямку ворог 7 разів, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито дві атаки ворога в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Війна в Україні: новини

Сьогодні віце-прем’єр Ольга Стефанішина заявила, що за два останні місяці Україна отримала лише 10% від запланованої міжнародної фінансової допомоги і не отримала заплановану у рамках "Рамштайн" військову допомогу.

Коментуючи тривалу затримку з наданням Україні пакету військової допомоги від США, вона зазначила, що американські партнери закликають Україну до більш стриманої реакції на ситуацію з виділенням пакета допомоги від США, але ситуація вже "дуже погана", оскільки сьогодні світ не може мобілізувати зброю, як і кошти, і будь-які інші ресурси. При цьому, користуючись цим, Російська Федерація намагається виснажити навіть ті ресурси, які є зараз.

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