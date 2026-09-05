РФ не домовлялася з Україною про припинення вогню більше ніж на три дні, - Путін

Він також визнав, що ЗСУ теж значно скоротили кількість атак на Росію, зокрема на Москву.

Армія Росії нібито не завдавала ударів по об’єктах у Києві з нуля годин 5 вересня. Таку заяву зробив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з посланцями американського лідера Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це пише Clash Report.

За його словами, українська сторона у відповідь також значно зменшила кількість своїх атак, зокрема на Москву. Вимога припинити удари по Києву надійшла офіційними каналами.

"Росія не домовилася з Україною про припинення вогню, яке тривало понад три дні", - сказав він.

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Путін також заявив, що Росія зробить усе можливе для забезпечення безпеки переговорів та посередників Віткоффа й Кушнера.

"Москві комфортно працювати з Віткоффом і Кушнером. Контакти такого роду завжди йдуть на користь. Якість посередництва та довіра до тих, хто його здійснює, безумовно, дуже важливі. Хочу сказати, що нам комфортно з вами працювати, і що рівень довіри з нашого боку протягом усього цього процесу досить високий. Трамп не зупиняється у своїх спробах внести вклад у врегулювання конфлікту в Україні", - додав президент РФ.

Удари РФ по Україні

У другій половині дня росіяни атакували дронами Хмельницький. У результаті падіння уламків безпілотника постраждали семеро людей, серед яких одна неповнолітня.

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