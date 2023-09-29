Бойовиків, які охороняють стратегічні об’єкти та офіси окупаційної влади у Запорізькій області, відправлятимуть на фронт, а замість них з Росії завозитимуть цивільних охоронців, повідомив мер Мелітополя.

На окуповану частину Запорізької області російські загарбники стягують додаткові підрозділи живої сили та техніки.

Місцеві мешканці повідомляють про збільшення кількості військових противника та ворожої техніки на окупованій частині області, розповів міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, росіяни женуть важку техніку через Маріуполь та Бердянськ.

Крім того, наразі російські окупанти заселяють усі пусті будинки в селах Мелітопольського та Пологівського районів. Також зростає кількість ворожих військових в Токмаку та Бердянську.

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Федоров розповів, що російські загарбники також планують завозити цивільних охоронців з Росії для охорони стратегічних об’єктів та офісів окупаційної влади. Натомість військових та бойовиків, які займаються цим наразі, відправлятимуть на фронт.

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Варто зазначити, що контрнаступ ЗСУ 2023 триває. Українські воїни рухаються вперед на Мелітопольському й Бахмутському напрямках, знищують окупантів та звільняють тимчасово захоплені землі.

Зараз українські захисники та захисниці просуваються на напрямку Новопрокопівка - Вербове - Очеретувате. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, враховуючи ситуацію, українські військові можуть дійти до Токмака в Запорізької області вже в жовтні. За його словами, все залежить від поведінки окупантів, які можуть продемонструвати "жест доброї волі" і втекти з Токмака.

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