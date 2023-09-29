Супротивники, зокрема, марно намагалися рухатися вперед у районі Мар’їнки, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Упродовж минулої доби російські окупанти намагалися атакувати українських воїнів на п'ятьох напрямках - Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому, і зазнали провалів.

Супротивник на Запорізькому напрямку намагався відновити втрачене положення біля Червоного, а на Лиманському атакував наших бійців у районі селища міського типу Білогорівка Луганської області й "отримав по зубах", йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, опублікованому вранці у п'ятницю, 29 вересня.

"...на Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Крім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Невельського Донецької області", - зазначається у повідомленні.

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У Генштабі додали, що вороги марно намагалися наступати біля Мар’їнки Донецької області - за добу здійснили шість провальних спроб витіснити захисників України з їхніх позицій.

"Також наші захисники успішно відбили атаку ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області", - поділилися у Генштабі.

Варто зазначити, що контрнаступ ЗСУ 2023 триває. Українські воїни рухаються вперед на Мелітопольському й Бахмутському напрямках, знищують окупантів та звільняють тимчасово захоплені землі.

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Вранці 28 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаки супротивників біля трьох населених пунктів - Кліщіївка, Григорівка й Андріївка.

РФ на українській землі вже зазнала дуже великих втрат. Загальні втрати ворога на 28 вересня 2023 року становлять приблизно 277 тис. 320 окупантів. Ліквідовано й багато техніки загарбників, у тому числі 8 тис. 962 бойових броньованих машини.

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