Коли закінчиться війна в Україні: Зеленський назвав новий термін

При цьому, всі зусилля будуть кинуті на те, щоб країна змогла пережити зиму.

Президент Володимир Зеленський оголосив оновлений термін з примушення російського диктатора й ініціатора війни Володимира Путіна погодитися на припинення війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Як наголосив Зеленський, цього року зима - це очевидний для усіх пріоритет. Цього року завдання послів України - дати максимальну підтримку на зовнішньому треку у відносинах з партнерами.

"Зараз ми не можемо на 100% спрогнозувати, коли спрацюють всі наші дипломатичні зусилля, коли далекобійні санкції України проти Росії, коли наші middle-страйки і всі санкції партнерів досягнуть саме такого рівня тиску, щоб у Росії не залишилось іншої альтернативи, крім миру. Ми будемо дуже старатися, щоб це сталося до зими, восени", - відзначив Зеленський.

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При цьому, як сказав президент, є чітке розуміння, з ким Україні доводиться мати справу, оскільки "Путін сподівається затягувати цю війну і надалі":

"Він готує у себе мобілізацію, нові удари. Ми бачимо справжні наміри Росії, об'єднуємо партнерів і тиснемо на агресора".

Що повинні робити посли

Як повідомив президент, сьогодні українські посли, які працюють за кордоном мають відчувати особисту відповідальність за те, як зовнішня політика України та результати відносин з партнерами допоможуть українському народу, усім громадам України пройти цю зиму.

Чого потребує Україна

"Зимовий пакет для України - це не просто гучне словосполучення. У прем'єр-міністра повинен бути чіткий перелік того, що необхідно країні на цю зиму, і хто конкретно на напрямку зовнішньої політики повинен дати Україні той чи інший результат, те чи інше постачання, те чи інше важливе, безумовно, термінове рішення", - підкреслив Зеленський.

За його словами, йдеться про чіткий перелік фінансових потреб, обладнання й конкретних ресурсів, конкретних потреб українських громад і політичних домовленостей, які мають все це забезпечити.

Разом з тим, йдеться про ракети для "Петріотів", і ракети для інших систем ППО - Iris-T, Hawk, Samp/T, Nasams .

"І вся необхідна зброя для нашої бойової авіації - це те, що потрібно абсолютно точно і безумовно. Так само, як і виконання планів стійкості обласними, місцевими владами громадами, але кожен український посол має розуміти, які трансформатори і у кого ми маємо шукати. Конкретика повинна бути у всьому", - сказав Зеленський.

Закінчення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на Росію заради спонукання до закінчення війни. Цей термін спливає на початку серпня.

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