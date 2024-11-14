Така складна ситуація не виникла б, якби союзники своєчасно та в повному обсязі надавали зброю ЗСУ.

Ситуація на фронті важка, а на деяких напрямках - критична. Росіяни збираються максимально просуватися вперед.

Про це заявив генерал-лейтенант, заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 роках.) Ігор Романенко в ефірі Еспресо. "Я оцінюю ситуацію (на фронті - УНІАН) як важку, з загостренням. На деяких напрямках - критична, таких, як Курахівський, Куп'янський. Путін збирається по максимуму просуватися вперед. Ми бачимо, що сторони активізувалися, йде закладення підґрунтя щодо майбутніх перемовин. Росіяни розуміють тільки вирішення силою, і виділяються ресурси та резерви для того, щоб якомога більше захопити, поки складається така ситуація", - сказав він.

За словами Романенка, ворог перемагає в основних видах озброєння та в живій силі.

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"Стратегічний наступ продовжується вже другий рік, і це Путін використовує для того, щоб зміцнити свої позиції", - заявив експерт.

Також він підкреслив, що така складна ситуація не виникла б, якби наші союзники своєчасно та в повному обсязі надавали зброю та був виконаний план щодо мобілізації.

"Відповідь з нашого боку і союзників може бути тільки одна, щоб нам своєчасно і інтенсивно надавали озброєння. Треба було робити це три роки, тоді не склалася б така ситуація... І не виконано внутрішнє завдання стосовно мобілізації. Показники не забезпечують виконання завдань Силами оборони, тому що не поповнюються потреби, не відновлюється особовий склад бригад, які перебувають на лінії зіткнення", - пояснив він.

Війна в Україні: новини

Голова фонду "Повернись живим" та ветеран АТО Тарас Чмут заявив, що фронт в Україні не "посипався", проте нині він переживає найгірший період після весни 2022 року.

За його словами, нинішня ситуація є наслідком купи різних процесів: внутрішніх, зовнішніх, в Збройних силах, в державі, в країні, в країнах-партнерах, які "маленькими крочками призвели і продовжують призводити до поганих, негативних сценаріїв розвитку подальших подій".

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