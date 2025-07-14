У Шосткинській громаді було пошкоджено близько 30 будівель, серед поранених - 7-річна дитина.

У Сумській області російські окупанти вбили трьох людей, унаслідок ударів ворога в області багато поранених. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації щодо безпекової ситуації в області станом на ранок 14 липня.

Наголошується, що внаслідок російських обстрілів території області є загиблі та поранені мирні жителі. Так, у Середино-Будській громаді через обстріл з реактивної системи залпового вогню було поранено місцевого мешканця (1974 р.н.).

"У Сумській громаді внаслідок обстрілів загинув чоловік (1969 р.н.), поранено троє мирних жителів (1967 р.н., 1998 р.н. та 1971 р.н.)", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у Новослобідській громаді через удари FPV-дронами поранень зазнали двоє місцевих мешканців (1953 р.н. та 1961 р.н.).

"У Шосткинській громаді внаслідок удару з використанням БПЛА загинуло 2 чоловіків (1970 р.н. та 1975 р.н., поранено 4 мирних жителі (дві жінки та чоловік - усі 1995 р.н. та дитина 2018 р.н.)", - повідомили у ОВА.

Зазначається, що протягом доби, з ранку 13 липня до ранку 14 липня, російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 32 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів було зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з безпілотників: майже 20 скидань ВОГ з БпЛА та майже 30 ударів КАБів. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, РСЗВ по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів було пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Середино-Будській громаді пошкоджено житловий приватний будинок, у Сумській громаді - мотоблок та нежитлові будівлі.

"У Шосткинській громаді пошкоджено близько 30 багатоповерхових, приватних і нежитлових будівель. Зруйнований об’єкт цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків, масштаби руйнувань уточнюються", - повідомили у ОВА і додали, що за добу повітряна тривога в області тривала 16 годин 40 хвилин.

Російські атаки

Як писало DW, Росія останнім часом значно посилила атаки дронів на Україну, які є частиною російської кампанії з масштабного наступу цього літа.

Експерти зазначають, що у Путіна є дві стратегічні цілі в його останніх комбінованих атаках: знищити військово-промисловий комплекс України і вплинути на українську громадськість.

Раніше авіексперт Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни поступово збільшують кількість "Шахедів", які вони одночасно запускають по Україні. За його словами, вже наступного місяця ворог вийде на 1000 дронів.

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