Мета Росії - вивести з ладу українську ППО настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані допомогою союзників.

Росія останнім часом значно посилила атаки дронів на Україну, і, на думку експертів, вони є частиною російської кампанії з масштабного наступу цього літа.

Як пише DW, при цьому завдяки розширенню виробництва дронів Росія тепер у змозі сама здійснювати атаки такого рівня, не покладаючись на Іран.

"Наразі вони виробляють тисячі дронів на місяць", - повідомив DW експерт з військової техніки Девід Гемблінг. "Ця кількість може становити десятки тисяч, і цього достатньо, щоб затопити більшість систем оборони, які можуть збивати ракети".

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Проте полковник Маркус Райснер з австрійських збройних сил вважає, що Росія не змогла б проводити такі атаки без допомоги інших країн. Він додав, що Китай постачає деталі для дронів, а Північна Корея - балістичні ракети.

"Видно, що Росія покладається на своїх союзників", - сказав він.

Чого домагається Росія

На думку Райснера, у Путіна є дві стратегічні цілі в його останніх комбінованих атаках: знищити військово-промисловий комплекс України і вплинути на українську громадськість.

"Цілеспрямовані атаки на населення, яке має бути ще більше ослаблене терором, є непрямою спробою чинити тиск на український уряд", - вважає він.

Зі свого боку німецький політолог Андреас Гайнеманн-Грюдер прогнозує, що Росія почне новий наступ цього літа, і, на його думку, збільшення кількості комбінованих атак є частиною цієї кампанії.

"За його словами, мета Росії - вивести з ладу українську протиповітряну оборону настільки, щоб втрати не могли бути компенсовані поставками із західних країн. Він додав, що ці атаки можуть також сигналізувати про те, що Росія готується до "вирішальної битви", і що він не може виключити можливість того, що до кінця року Росія змусить Україну підкоритися вимогам Кремля".

При цьому всі опитані експерти заявляють DW, що для відновлення контролю на полі бою необхідні більш рішучі дії з боку Заходу.

Україна зараз досягає хороших результатів у виробництві власних безпілотників, але все ще не може обійтися без підтримки, сказав полковник Райснер. "Їй потрібна підтримка Заходу, особливо в галузі спеціальних систем озброєння, таких як зенітні ракети Patriot", - сказав він.

Атаки на Україну

Раніше авіексперт Анатолій Храпчинський розповів, що росіяни поступово збільшують кількість "Шахедів", які вони одночасно запускають по Україні. За його словами, вже наступного місяця ворог вийде на 1000 дронів.

У ніч на 12 липня РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну, зокрема, під ударом були Харків, Львів та Луцьк.

У Чернівцях від падіння уламків загинуло щонайменше двоє людей, ще кілька людей дістали важкі поранення.

Також через удари росіян постраждали три корпуси "Львівської політехніки".

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