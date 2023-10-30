Зазначається, що питання перемир'я з РФ в команді президента – табу.

Взимку на Україну чекають серйозні зміни. Очікуються кадрові перестановки у вищому військово-політичному керівництві країни та зміна військової стратегії.

Про це пише TIME. Джерела в оточенні президента стверджують, що найбільше Зеленський відчуває себе зрадженим західними союзниками, оскільки вони надають кошти не для перемоги у війні, а тільки для того, щоб в ній вижити. Зі свого боку, президент твердо має намір продовжувати воювати, а "його віра в остаточну перемогу України над Росією набула такої форми, яка турбує деяких його радників", стала "непохитною" і "межує з месіанством".

"Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати йому це", – підкреслив один з помічників президента.

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Відзначається, що питання перемир'я з РФ в команді президента – табу.

"Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей всередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче за будь-яку ціну довести це до кінця. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми лише відстрочимо її детонацію", – заявив Зеленський, додавши, що навіювання заходу віри в те, що Україна може перемогти, "забирає всю силу і енергію".

Співрозмовники видання стверджують, що взимку можуть відбутися серйозні зміни у військовій стратегії України і серйозні струси в команді президента. Імовірно, буде відправлений у відставку мінімум один міністр, а також один з генералів, який відповідає за контрнаступ, щоб покласти на нього відповідальність за повільний прогрес на передовій.

"Ми не рухаємося вперед", – сказало джерело з оточення президента. Воно підкреслило, що деякі командири на передовій почали відмовлятися від виконання наказів про наступ.

"Вони просто хочуть сидіти в окопах і тримати оборону. Але таким чином ми не зможемо виграти війну", – додав він.

Так, на початку жовтня політичне керівництво країни вимагало провести операцію з деокупації Горлівки Донецької області, проте військові відповіли питанням: Чим?

"Немає ні людей, ні зброї. Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?", – задався питанням офіцер.

Також не виключено, що в Україні цієї зими повторяться блекаути. І вони викличуть невдоволення суспільства роботою української влади.

"Минулого року люди звинувачували росіян. Цього разу вони звинуватять нас у тому, що ми не зробили достатньо для підготовки", – сказав співрозмовник видання.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати мирні міста України. Зокрема, 30 жовтня росіяни вдарили по кладовищу на Херсонщині. В результаті обстрілу в Кіндійці є загиблий і постраждалий.

У Херсоні під ворожий вогонь потрапила маршрутка. Постраждали семеро людей. Серед них двоє чоловіків і п'ять жінок.

Тим часом міністр оборони РФ Сергій Шойгу раптово заявив, що Росія готова до переговорів по Україні. Однак, за його словами, умови для цих переговорів ще не створені.

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