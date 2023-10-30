На мальтійському саміті учасники постійно переходили з обговорення миру в Україні на тему війни в Газі.

Загострення палестино-ізраїльського протистояння зіграло на шкоду дипломатичним зусиллям Києва, який намагається заручитисчся підтримкою країн "Глобального півдня" у просуванні "формули Зеленського". Про це пише Bloomberg, аналізуючи дипломатичний саміт на Мальті.

Видання зазначає, що представники понад 65 країн, які зайняли нейтральну позицію у російсько-українській війні, мали обговорити на саміті ключові принципи встановлення справедливого та міцного миру в Україні. Але ці дискусії постійно відволікалися на обговорення гуманітарної кризи в Секторі Газа.

Формула Зеленського, що складається з 10 пунктів, передбачає повне виведення російських військ з України та охоплює інші теми, такі як повернення депортованих і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та ядерної безпеки. Зустріч на Мальті була зосереджена на п’яти з цих пунктів: ядерна та радіаційна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув’язнених та депортованих та відновлення територіальної цілісності України.

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За словами джерел, знайомих із ходом дискусій саміту, що проходили за зачиненими дверима, частина учасників хочуть залучити Росію до таких переговорів. Інші навпаки наполягають, що спочатку треба сформулювати загально прийнятні принципи, а вже потім запрошувати росіян.

Саміт на Мальті – останні новини

Як писав УНІАН, 28 та 29 жовтня на Мальті відбувся міжнародний саміт, на якому Україна "рекламувала" для нейтральних країн своє бачення мирного врегулювання війни з Росією. Раніше подібні зустрічі вже відбувалися в Данії та Саудівській Аравії.

Одним з головних розчарувань мальтійського саміту стала відсутність китайського представника. На попередній зустрічі в Джидді китайський дипломат був присутній.

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