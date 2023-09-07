При цьому, штурмові підрозділи Нацгвардії та ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку.

Російські окупанти перекидають сили з інших напрямків фронту для ведення оборони на півдні.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії полковник Микола Уршалович, передає Military Media Center.

Він зауважив, що незважаючи на значні втрати, росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, намагаються контратакувати на Бахмутському напрямку.

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"За рахунок перегрупування сил з інших напрямків та резервів ворог підсилює підрозділи, які ведуть оборонні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках", - сказав Уршалович.

Крім того, він повідомив, що штурмові підрозділи Нацгвардії та ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. Так, впродовж тижня штурмові групи бригад оперативного призначення "Гвардії наступу" за підтримки артилерії, танків та у взаємодії з підрозділами ЗСУ мали успіх на Мелітопольському напрямку.

Зокрема, вони знищили до взводу противника, просунулись як в глибину оборони російських військ, так і по фронту.

"Закріплюються на займаних рубежах та здійснюють підготовку до подальших наступальних дій", - підкреслив Уршалович.

Війна в Україні: новини

5 вересня повідомлялось, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ситуація змінилася - російські окупанти відмовилися від намірів продовжувати наступальні дії.

А сьогодні стало відомо, що російські загарбники на Куп'янському напрямку формують "ударний кулак" із сотні тисяч солдат, однак їм бракує техніки.

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