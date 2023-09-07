Вони продовжують використовувати тактику "м'ясних" штурмів.

Російські загарбники на Куп'янському напрямку формують "ударний кулак" із сотні тисяч солдат, однак їм бракує техніки.

"Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", - повідомив керівник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, окупанти не змінюють тактику бою та штурмів на цій ділянці фронту.

Відео дня

"Вони діють за стандартним планом - сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м'ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках", - розповів Євлаш.

Він додав, що зараз триває технологічна війна, тобто протистояння артилерії і дронів. У зв'язку з цим навіть при невеликій кількості людей можна дати відсіч.

Війна в Україні - ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку

3 вересня Євлаш розповідав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ.

5 вересня повідомлялось, що на Лимансько-Куп'янському напрямку ситуація змінилася - російські окупанти відмовилися від намірів продовжувати наступальні дії.

Вас також можуть зацікавити новини: