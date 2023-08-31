Зокрема, російський "БУК" був знищений баражуючим боєприпасом, а "Солнцепьок" - FPV дроном.

Бійці Національної гвардії України знищили російські зенітно-ракетний комплекс "БУК" та вогнеметну систему "Солнцепьок" на Куп’янському напрямку.

"Вчора ввечері у ході виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку зведена тактична група спеціального призначення виявила і уразила баражуючим боєприпасом ЗРК "БУК" противника", - повідомив на брифінгу в Military Media Center тво директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.

Крім того, за його словами, інший підрозділ спецпризначення на цьому ж напрямку в ході розвідувально-ударних дій виявив та за допомогою FPV дрона уразив ТОС-1А "Солнцепьок".

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Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили оборони півдня України оприлюднили відео, на якому зафіксовано як вони феєрично знищили на лівобережжі гаубицю російських загарбників.

Станом на ранок 31 серпня Росія втратила на війні проти України 263 тис. 020 осіб, 4 тис. 436 танків, 5 тис. 507 артисистем 734 РСЗО та багато чого ще.

Впродовж минулої доби російські окупанти здійснили спроби наступів одразу на кількох напрямках, однак зазнали невдач. Загалом за добу відбулося понад 40 бойових зіткнень.

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