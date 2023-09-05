Протягом минулого дня окупанти здійснили понад 700 артобстрілів, поділився керівник прес-служби Східного угруповання військ.

На Лимансько-Куп'янському напрямку ситуація змінилася - російські окупанти відмовилися від намірів продовжувати наступальні дії.

Вороги почали зміцнювати оборону, розповів керівник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш у вівторок, 5 вересня, в ефірі каналу "FreeДом". "Після того, як противник отримав по зубах від Збройних сил України, він відмовився від своїх намірів продовжувати свій наступ і почав зміцнювати свої рубежі", - сказав очільник прес-служби.

За словами Євлаша, загарбники на цьому напрямку продовжують атакувати наших захисників.

"Але також хочу сказати, що він продовжує атакувати на цьому напрямку, продовжує використовувати свою артилерію, авіацію, а також завдавати ударів по позиціях наших захисників. Ось, наприклад, за минулий день противник здійснив 705 артилерійських обстрілів з різних систем артилерійських, використовуючи різні типи боєприпасів...", - додав він.

Війна в Україні - новини, які сьогодні варто знати

3 вересня Ілля Євлаш розповів, що на Лимансько-Куп'янському напрямку противник намагається прорвати оборону ЗСУ. Керівник прес-служби Східного угруповання військ нашої армії говорив, що тривали важкі бойові дії.

1 числа Євлаш поділився, що на цей напрямок Росія стягнула найбільше своїх окупаційних військ - понад 110 тисяч осіб. Крім того, там знаходиться багато ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: