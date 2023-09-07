Також стало відомо про ситуацію у Чорному та Азовському морях.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу ліквідовано 34 окупанти. Також знищена військова техніка противника. Зокрема, дві гармати, міномет, станцію радіоелектронної боротьби, ударний безпілотник "Ланцет", три човни та стільки же одиниць автомобільної техніки.

Зазначається, що ознак формування противником наступальних угруповань наразі не виявлено. Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 11 одиниць в Чорному морі та одного - в Азовському. Ракетоносії поки заведені в пункти базування.

В той же час російські окупанти продовжують завдавати ударів по цивільному населенню.

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За даними прес-служби, вчора окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів з використанням понад 260 снарядів, у тому числі 8 обстрілів населених пунктів, Херсонщини та Миколаївщини. Пошкоджено два житлові будинки.

"Ворог наніс авіаційний удар 3 керованими авіабомбами КАБ-500 в район населеного пункту Ольгівка. Зруйновано приватний будинок, п’ять будинків пошкоджено. Тактична авіація росіян підтримує активну присутність над акваторією Чорного моря, продовжуючи тиск на цивільне судноплавство", - розповіли військові.

Ситуація на південному фронті

Нагадаємо, ЗСУ мають успіх у наступі на південному фронті. За даними речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Зокрема, українські захисники у ході ведення наступальних дій мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах.

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