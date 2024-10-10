У ЦПД запевнили, що публікації медіа про будь-які територіальні поступки України не відповідають дійсності.

Україна не розглядає можливість припинення вогню в обмін на гарантії від партнерів. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодних дискусій про перемир'я немає.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Єлисейському палаці. Зеленський розповів, що дізнався про такі "дискусії" зі ЗМІ.

"Я бачив, що сьогодні у якихось ЗМІ було багато інформації про те, що нібито я приїхав до союзників говорити про припинення вогню. Але ж ні. Це не так. росія багато працює зі ЗМІ, з дезінформацією. Усе це зрозуміло", - заявив він.

У ЦПД запевнили, що публікації медіа про будь-які територіальні поступки України не відповідають дійсності.

"Останнім часом у медіа з’явилися публікації з з посиланням на "власні джерела", в яких ідеться про нібито готовність України відмовитися від частини своєї території в обмін на мир. Ці матеріали активно підхоплюють та поширюють російські пропагандистські ресурси. Будь-які викладені в медіа сценарії, що передбачають відмову України від територій, не відповідають дійсності", - пояснили там.

Інформація про готовність України до перемовин

Раніше видання Corriere della Sera повідомило, що Україна нібито готова до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту, але без визнання втрати територій та в обмін на гарантії безпеки з боку США і швидкий вступ в ЄС.

В ОП спростували інформацію про те, що Зеленський готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на гарантії безпеки. Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин наголосив, що інформація поширена у ЗМІ - це неправда.

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