Також ворог здійснив 22 обстріли українських територій з реактивних систем залпового вогню.

Протягом доби російські окупанти завдали один ракетний та 15 авіаційних ударів по Україні.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 сьогоднішнього дня, 13 жовтня.

"Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію", - розповіли у Генштабі.

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Крім того, ворог обстрілює позиції українських військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Також окупанти продовжують знищувати критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти України.

Зокрема, постраждали об’єкти та мирні громадяни населених пунктів Наливайківка Київської області, Миколаїв та Нікополь.

За даними Генштабу, для ударів противник використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

"Загалом, за поточну добу, окупанти завдали 1 ракетний та 15 авіаційних ударів, здійснили 22 обстріли з РСЗВ", - йдеться у зведенні.

Обстріли України 13 жовтня: деталі

Вночі ворог масовано обстріляв Миколаїв, загинуло троє людей.

Внаслідок нічних обстрілів Нікополя поранено чоловіка, наразі він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Також вночі російські окупанти вдарили по одній із громад Київщини.

Під час атаки по Львівській області у четвер, 13 жовтня, російські окупанти повторно влучили у військовий об’єкт у Золочівському районі.