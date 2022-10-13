Попередньо – атака дронів-камікадзе.

Російські окупанти вдарили по одній із громад Київщини, попередньо - атака дронів-камікадзе.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Київщина! Маємо удари по одній із громад області. Попередньо – атака дронів-камікадзе. Рятувальники вже працюють", - повідомив він.

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Кулеба також закликав залишатися в укриттях до відбою тривоги, не фіксувати влучання та не викладати фото й відео до мереж.

"Приліт" підтвердив й голова Макарівської громади Вадим Токар у Telegram.

"Є приліт по нашій громаді. Звертаюсь до адміністраторів всіх груп та каналів! Не висвітлюйте точне місце влучання, об’єкт і ступінь руйнувань. В разі, якщо це роблять інші користувачі мережі – видаляйте такі повідомлення", – заявив чиновник.

О 05:28 Токар повідомив про ще один "приліт" по громаді. Жертв і постраждалих немає.

Ескалація війни: ситуація на Київщині

Останніми днями Росія пішла на відчутну ескалацію війни. Зокрема, окупанти влаштували два дні масованих ракетних ударів по мирних містах України. Вранці 11 жовтня у Київській, Хмельницькій та Одеській областях лунали вибухи, працювала українська система протиповітряної оборони. На Київщині збили дві ворожі ракети.

Вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

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