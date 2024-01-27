Росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку, пошукова операція тривала майже два тижні.

У селищі Нью-Йорк (Донецька область) завершено розбір завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 15 січня будинку. Рятувальники витягнули з-під завалів тіла п’яти людей. Про це повідомив начальник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Вадим Філашкін і оприлюднив відповідне фото.

Як відомо, росіяни скинули дві керовані авіабомби на триповерхівку у Нью-Йорку, внаслідок чого троє людей зазнали поранень, ще п'ятеро лишалися під завалами.

"Пошукова операція тривала майже два тижні — рятувальники знайшли рештки тіл усіх п'ятьох загиблих. Вічна пам'ять жертвам російської агресії", - написав Філашкін.

Війна в Україні - останні новини

На Запорізькому напрямку аеророзвідники ефектно знищили окупантів і оприлюднили відповідне відео. Крім того, українські бійці взяли в полон одного російського військового - "він поповнить обмінний фонд".

Як повідомили у Нацгвардії, було виявлено групу противника, що пересувалася на полі бою в сторону українських позицій. Після встановлення цілей за допомогою FPV-дронів було нанесено декілька ударів по ворожим військовим.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіяни розконсервували рідкісні гармати М-46. Як зазначає видання Defence Express, вони виготовлялись з 1946 по 1950 роки, мають нестандартний як для сухопутних російських військ калібр 130 мм, на зберіганні ворог мав лише 350 гармат цього типу. Снаряди до них росіяни можуть отримувати з Північної Кореї.

Вас також можуть зацікавити новини: