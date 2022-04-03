При цьому окупанти намагаються проводити розвідку, зокрема, із застосуванням безпілотних апаратів.

Російські окупаційні війська знизили інтенсивність завдання ракетних ударів по об'єктах на території України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 00:00.

"Ворог продовжує здійснювати систематичні ракетні та авіаційні удари по військових і цивільних об'єктах, але інтенсивність нанесення ракетних ударів, а також ударів із застосуванням високоточної зброї знизилася", - йдеться в повідомленні.

При цьому на Слобожанщині противник продовжує часткове блокування міста Харкова і здійснює обстріли житлових і промислових районів міста з артилерійських систем різних типів.

"Слід зазначити, що інтенсивність обстрілів зменшилася. Підрозділи окупаційних військ здійснюють перегрупування, ймовірно, з метою продовження активних дій на Ізюмському напрямку. Ворог намагається проводити розвідку, зокрема, із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Також триває підготовка додаткових підрозділів противника для участі в бойових діях на території України. Планується створення "добровольчих" батальйонів з жителів тимчасово окупованих територій України та найманців.

Крім того, на Донецькому напрямку противник продовжував вогневий вплив на деякі підрозділи Збройних сил України та вів штурмові дії на окремих напрямках.

Основні зусилля окупанти продовжували зосереджувати на захопленні населених пунктів Рубіжне, Попасна, підготовці до наступу на Сєвєродонецьк, отриманні повного контролю над Маріуполем, а також виході у Вугледар і Мар'їнку. Успіху не добилися.

При цьому на Поліському напрямку російські війська продовжують виведення підрозділів на територію Республіки Білорусь. При відведенні військ противник здійснює мінування шляхів висування та окремих населених пунктів.

Як повідомляв УНІАН, з Білорусі за добу не зафіксували жодного запуску ракет по Україні.

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