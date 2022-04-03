Зменшення кількості запусків ракет, з-поміж іншого, може свідчити про переміщення "Іскандерів" у північні райони Білорусі.

Білоруські опозиційні журналісти не фіксували протягом 2 квітня жодного пуску ракет по території України.

Про це йдеться у повідомленні MotolkoHelp.

"З 00:00 2 квітня моніторингова група Hajun Project не зафіксувала пусків ракет з території Білорусі по території України.

Крім того, протягом усього дня майже не було вильотів винищувачів. Єдиними зльотами були тренувальні польоти з військового аеродрому у Барановичах о 16:01 і 16:06 (за місцевим часом).

Остання ракета була випущена з Мозирського району о 23:20 1 квітня.

Продовжується переміщення техніки ЗС РФ залізничним шляхом. Ешелони бойової техніки помітили на станції у Хойніках і станції Речиця.

Як зазначають активісти, по українських містах російські війська завдають ударів тактичними ракетними комплексами. Всього тільки за вечір журналісти зафіксували 25 запусків ракет у Мозирському та Хойнікському районах.

Зменшення кількості запусків ракет, з-поміж іншого, може свідчити про переміщення "Іскандерів" у північні райони Білорусі.

Вас також можуть зацікавити новини: