У ЦБ б'ють на сполох, що ппідвищення ставки не допомагає.

Санкції, які ввели проти РФ за вторгнення в Україну, та інші економічні обмеження перешкоджають зусиллям Москви у боротьбі з довгостроковим демографічним спадом у РФ.

Як пише Інститут вивчення війни, регіональна влада РФ, ймовірно, продовжить розширювати виплати материнського капіталу в межах директиви Кремля щодо вирішення демографічних проблем. Однак зараз російська економіка відчуває напругу через війну, санкції та зростаючий дефіцит робочої сили, а тому уряду може бути важко надавати великі виплати материнського капіталу з плином часу.

Водночас у ЗМІ з'явилась інформація про лист Центрального банку Росії у відповідь на запит депутата Державної Думи Росії Дениса Парфьонова. У ньому регулятор заявив, що зниження ключової ставки відсотка для стимулювання попиту, коли "попит уже перевищує пропозицію", це "небезпечно".

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На думку ЦБ, нинішній брак робочої сили, обладнання та транспорту означають, що дешеві кредити тільки посилять конкуренцію за ресурси серед бізнесу і збільшать ціни.

Аналітики нагадали, що у жовтні в РФ уже підвищили ключову ставку відсотка до 21%, а глава банку Ельвіра Набіулліна нещодавно оголосила, що банк може підвищити її ще більше.

При цьому російський диктатор Володимир Путін під час "Прямої лінії" 19 грудня стверджував, що російська економіка "стабільна і надійна". ЦБ та Набіулліну він звинуватив в неправильному поводженні з підвищенням процентних ставок.

Війна в Україні - наслідки для РФ

Минулого місяця Інститут вивчення війни заявив, що на Росію в найближчому майбутньому чекають серйозні проблеми. За оцінкою аналітиків, економіка агресора виявилася не такою стійкою, як стверджує Кремль.

Президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан заявляв, що Росія має економічний запас до кінця наступного року і її треба дотиснути. Після цього в їхньої економіки має статися обвал.

Нещодавно видання Fortune написало, що війна в Україні виснажує російські запаси зброї швидше, ніж може виробляти її військово-промисловий комплекс. При цьому високі відсоткові ставки є критичними для оборонного сектору.

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