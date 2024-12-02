Росія піднімає військовий бюджет: в ISW пояснили, що це значить для України

Це може вплинути на здатність агресора продовжувати війну проти України.

Правитель РФ Володимир Путін 1 грудня підписав указ про затвердження федерального бюджету на 2025 рік. Згідно з документом, близько 41% річних витрат Росії виділяється на національну безпеку та оборону.

Як пояснюють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), збільшення військових витрат не обов'язково прирівнюється до зростання військового потенціалу. Водночас вони визнають, що це може вплинути на здатність агресора продовжувати війну проти України.

На думку експертів ISW вважають, збільшення витрат РФ на оборону небезпечне, але не обов'язково рівнозначне збільшенню військового потенціалу один до одного. Особливо враховуючи, що значне фінансування йде на виплату допомоги окупантам, ветеранам та їхнім родинам.

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За словами аналітиків, постійна увага Кремль до військових витрат, ймовірно, впливає на ефективність і стійкість соціальних програм у Росії. Це може вплинути на здатність Москви продовжувати війну, враховуючи зростаючий тиск на російську економіку та тенденцію Путіна уникати ризиків для стабільності свого режиму.

Наслідки війни для економіки РФ

Як писав УНІАН, низка аналітиків вважають, що Росія не зможе вести війну дуже довго, але і її закінчення може стати шоком для російської економіки.

В економічному плані бідні регіони РФ виграли від війни. Оскільки саме з них походить більшість російських солдатів, щедрі державні виплати за вступ до війська і за смерть залили ці регіони рікою грошей.

Newsweek зазначав, що перегрітій економіці РФ загрожує обвал. Експерти вважають, що крах економіки РФ може статися, якщо Трамп втілить свою обіцянку обвалити світові ціни на нафту.

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