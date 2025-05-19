Путін хоч і намагається виглядати переможцем, на ділі це зовсім не так.

Повільно, але невідворотно Росія починає програвати цю війну. Хоча кремлівський диктатор Володимир Путін і вміє уникати видимості поразки.

Він прийшов до влади 2000 року і періодами демонстрував себе як "рішучий переможець" - так було в період чеченської війни, російсько-грузинської війни 2008 року, анексії Криму 2014 року, подальшої війни на Донбасі, а також на початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року і в Сирії, пише Foreign Policy.

"Путін ніколи не бере на себе відповідальність за невдачі на міжнародній арені. Він завжди поводиться як переможець", - пише ЗМІ. І хоч з Україною Путін здатний організувати "сцени перемоги", як це було 9 травня, показуючи, нібито Росія не ізольована і не переможена, Україна - не Сирія і не Грузія.

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Російська армія застопорилася, втрати зростають. У Путіна немає виходу з війни, окрім як визнати в тій чи іншій формі "поразку". Кремль може намагатися приховувати страждання війни від росіян, але тільки доти, доки здатен контролювати її наратив. Натомість економічні наслідки приховати важче. І крім нескінченного путінізму, Путіну нічого запропонувати громадянам.

Росія стикається з двома серйозними військовими дилемами. Перша - нездатність просуватися вперед. Технічно ініціативою володіє РФ, захоплюючи нові території, але ця інерція нікуди не веде. Уже кілька місяців Росія безуспішно намагається взяти Покровськ. ЗМІ пише, що ця невдача супроводжується колосальними втратами: за оцінками, від початку війни вбито або поранено близько 790 000 російських солдатів (плюс 48 000 зниклих безвісти), більше ніж 100 000 із них - тільки цього року.

Якщо все піде в тому самому темпі, до кінця 2025 року Росія перетне позначку в мільйон втрат, не домігшись стратегічного поліпшення порівняно з 2022 роком. А території, які контролює РФ, здебільшого є зонами бойових дій і не несуть їй жодної практичної вигоди.

Друга дилема - це сама Україна. Не зумівши завдати вирішального удару 2022 року і розколоти країну, Путін обрав тактику ударів по цивільних - щоб не виглядати слабким і примусити Україну до капітуляції. Цей підхід дав зворотний ефект. Дії окупантів лише переконали українців, що потрібно чинити опір. Україна менша і бідніша, не створена для війни на виснаження, але демонструє високу мораль та інноваційність (наприклад, у галузі дронів), що й допомагає їй триматися, зазначають журналісти.

До того ж, одержимість Путіна "не програти" руйнує економіку Росії. Ефект військових витрат минув, зростання сповільнилося з 5% до нуля. Розігрітий ринок праці викликав інфляцію близько 10%. Падіння цін на енергоресурси через торговельні війни Трампа і спад в економіці Китаю може спустошити бюджет Росії, що залежить від експорту нафти і газу.

"Росіяни поки що не голодують, але вже ставлять собі питання: чи варта ця війна зростання цін, бідного майбутнього й економічного глухого кута? Найнебезпечніше для політичного лідера - це програна за власною ініціативою війна", - йдеться в матеріалі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що осінь може стати "точкою кінцевої деградації" російської армії. За словами експерта, у цей момент усе залежатиме від нашої готовності.

Крім того, ми розповідали, чому росіяни рвуться на Дніпропетровщину. "Це виключно політичний крок, політичний жест, тому що з військової точки зору про якусь стратегію тут не йдеться. Припустимо, прорвуться вони до кордону області - далі їх зустрічає оборона по річці Солона, треба буде форсувати цю річку, якою б малою вона не була. Підуть вони, наприклад, до Новопавлівки, і що далі?" - міркує військовий аналітик Сергій Грабський.

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