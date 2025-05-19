Росія зможе погрожувати іншим країнам за підсумками війни в Україні.

Загроза для низки європейських країн сильно зросте в момент закінчення бойових дій в Україні, вважає міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Річ у тім, що в такому разі 800 тисяч російських солдатів "не просто вирушать додому", а отримають від Генштабу РФ нові, можливо небезпечні завдання, наголошує він.

У разі "нав'язаного миру" - з боку США або Європи - західні розвідувальні кола побоюються швидкого перекидання російських військ з України до кордонів Фінляндії, Норвегії, країн Балтії та до Білорусі, а отже - на відстань удару від Польщі, пише Bild.

Перемир'я дало б Путіну відчуття безпеки

Повідомляється, що плани на такий сценарій уже існують. Протягом останніх місяців навіть було підготовлено відповідну військову інфраструктуру. Лише через війну в Україні Москва поки що не реалізувала ці наміри.

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"Якщо ми юридично чи фактично визнаємо окуповані території, ми фактично робимо роботу за Росію. Подібно до Мінських угод 2015 року, це ми будемо стримувати українців від подальших контрнаступів заради звільнення своєї країни", - заявила одна офіційна особа на умовах анонімності.

У цьому випадку Росія могла б вивести сотні тисяч солдатів і перекинути їх в інші регіони без страху втратити зайняті території. Це може статися вже у вересні...

Окупанти можуть бути перекинуті в Білорусь в рамках навчань "Захід-2025" - з можливо настільки ж катастрофічними наслідками, як у 2021 році, коли Росія використовувала маневри в Білорусі. Тільки цього разу метою можуть стати Литва або Польща.

При цьому Європа хоче миру в Україні. "Але потрібно чесно сказати: якщо війна триває, "Захід-2025" залишиться лише маневрами, тому що ключові сили будуть зайняті. Якщо ж вона закінчиться на умовах Росії - ці маневри можуть стати початком нової війни проти нас", - визнає один із європейських чиновників на правах анонімності.

Інший західний чиновник також попередив: "Росія сприймає слабкість, як можливість для нових захоплень. Після Грузії був Крим, потім Донбас, потім - уся Україна. Якщо ми дамо Путіну зрозуміти, що він може зберегти анексовані території - він одразу візьметься за наступну мету".

Німецький політик від ХДС Родеріх Кізеветтер також виступив із серйозним попередженням. Припинення бойових дій, за його словами, призведе до миру в Європі тільки в тому разі, якщо Росія безповоротно визнає право України на існування і відмовиться від імперських амбіцій.

Однак це, за його словами, вкрай малоймовірно. Тому світові слід очікувати нових ескалацій з боку Росії. Він вважає необхідністю терміново і послідовно продовжувати зміцнювати обороноздатність Європи.

Що ще відомо про "потенціал" Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що безпека Європи перебуває під загрозою через агресію РФ і байдужість Трампа. Саме через це генсекретар НАТО Марк Рютте закликав членів Альянсу збільшити витрати на оборону. Він аргументував це тим, що економіка Росії майже повністю зосереджена на війні.

Крім того, у Reuters з'ясували, чому погрози ЄС щодо санкцій проти Росії можуть не спрацювати. Європейські чиновники розповіли журналістам, що координують свої дії зі США щодо можливих нових санкцій проти РФ. Поки вони не впевнені в тому, що Трамп готовий об'єднати зусилля з європейцями.

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