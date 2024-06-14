Зокрема, зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95МС з Оленегорська Мурманської області РФ.

Російські окупаційні війська вчергове підняли в небо бомбардувальники. Цього разу відмічено зліт не лише Ту-95МС. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 23:30 військові поінформували про те, що в районі Тамбова відмічається зліт 4-х ТУ22М3. Літаки тримали південно-східний курс.

Згодом у Повітряних силах додали, що також зафіксовано зліт 5 бортів Ту-95МС з Оленегорська Мурманської області РФ.

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"Николаевский Ванек", коментуючи активність Ту-95МС, зауважив, що виліт, імовірно, бойовий. В районі Енгельса вони будуть швидше за все о 02:00 – 03:00.

"Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 02:30 – 03:30. В районі Каспійського моря вони будуть швидше за все о 03:00 – 04:00. Якщо пуски будуть звідси – тоді ракети очікуємо в нашому повітряному просторі близько 04:10 – 05:10", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що зазначений час є "дуже приблизним, з великою похибкою".

Варто зазначити, що росіяни також запустили по Україні ударні дрони.

Атаки РФ по Україні з Ту-95МС

Як відомо, російські окупанти використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95МС під час масованих ракетних атак по Україні. Останній удар прийшовся на 12 червня.

Тієї ночі ворог застосував 30 засобів повітряного нападу. Росіяни випустили 4 крилатих ракети Х-101/Х-555, 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136", а також балістичну ракету "Іскандер-М" і аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал".

Українські військові збили 29 цілей, серед яких 1 ракета "Кинджал", 4 ракети Х-101/Х-555 та 24 дрони.

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