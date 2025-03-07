У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття.

Російські окупаційні війська підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Про це повідомляють у Повітряних силах Збройних сил України.

"Увага! Зафіксовано зліт групи бортів Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ)! У разі оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття!" – йдеться у повідомленні.

Точна кількість піднятих в небо бортів не називалася.

Відео дня

"Николаевский Ванек" повідомляє, що зафіксовано зліт "біля 4 бортів Ту-95МС". Виліт, імовірно, бойовий.

У районі Енгельса ворожі борти, швидше за все, будуть приблизно о 02:50 – 03:30. Якщо пуски ракет будуть звідти, у повітряному просторі України вони опиняться біля 03:20 – 04:00.

Водночас у районі Каспійського моря російські бомбардувальники, імовірно, опиняться о 03:50 – 05:00. Якщо пуски будуть звідти, ракети в українському повітряному просторі будуть приблизно о 04:50 – 06:00.

"Час дуже приблизний, з великою похибкою. За бортами продовжуємо стежити вночі, точна кількість бортів буде відома ближче до ранку", – йдеться у повідомленні.

Бомбардувальники Ту-95МС

Російські окупаційні війська використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95МС під час масованих ракетних ударів по Україні. Зокрема, з них випускають по українських містах ракети Х-101.

Росія тримає ці літаки на віддалених від українських кордонів аеродромах, проте навіть там вони не в безпеці. Завдяки атакам Сил оборони кілька бортів були пошкоджені.

Станом на 2023 рік ворог мав приблизно 60 літаків Ту-95.

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