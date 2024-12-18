Винищувачі Сполучених Штатів Америки перехопили російські військові літаки поблизу Аляски. Сталося це 17 грудня 2024 року.
Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Відомо, що було виявлено і відстежено чотири російські військові літаки, які діяли в зоні ідентифікації ППО Аляски (ADIZ).
"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір. Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – сказано у пресрелізі.
У Командуванні не уточнили, які саме літаки були перехоплені. Водночас російське пропагандистське агентство ТАСС заявило, що у небі біля Аляски літали бомбардувальники Ту-95МС.
"Ракетоносці Ту-95МС виконали плановий політ над нейтральними водами поблизу західного узбережжя Аляски", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що РФ використовує такі літаки під час масованих обстрілів українських міст.
Перехоплення російських літаків
Описаний вище випадок – далеко не перший. Наприкінці вересня США перехоплювали російський військовий літак поблизу Аляски. Тоді в американський ВПС зазначали, що поведінка російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх.
Нещодавно Міністерство оборони Нідерландів повідомило про перехоплення над Балтійським морем трьох літаків Російської Федерації. Спочатку військові виявили транспортний літак Ан-72 та СУ-24МР, який збирає радіоелектронні розвіддані. Згодом було зафіксовано і літак-розвідник Іл-20. Винищувачі F-35 дистанційно супроводили російські літаки до кордону зони відповідальності НАТО.