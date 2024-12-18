Такі літаки Росія використовує під час масованих ракетних атак по Україні.

Винищувачі Сполучених Штатів Америки перехопили російські військові літаки поблизу Аляски. Сталося це 17 грудня 2024 року.

Про це повідомляє Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Відомо, що було виявлено і відстежено чотири російські військові літаки, які діяли в зоні ідентифікації ППО Аляски (ADIZ).

"Російські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі і не входили в американський або канадський суверенний повітряний простір. Така російська активність в ADIZ на Алясці відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – сказано у пресрелізі.

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У Командуванні не уточнили, які саме літаки були перехоплені. Водночас російське пропагандистське агентство ТАСС заявило, що у небі біля Аляски літали бомбардувальники Ту-95МС.

"Ракетоносці Ту-95МС виконали плановий політ над нейтральними водами поблизу західного узбережжя Аляски", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що РФ використовує такі літаки під час масованих обстрілів українських міст.

Перехоплення російських літаків

Описаний вище випадок – далеко не перший. Наприкінці вересня США перехоплювали російський військовий літак поблизу Аляски. Тоді в американський ВПС зазначали, що поведінка російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку всіх.

Нещодавно Міністерство оборони Нідерландів повідомило про перехоплення над Балтійським морем трьох літаків Російської Федерації. Спочатку військові виявили транспортний літак Ан-72 та СУ-24МР, який збирає радіоелектронні розвіддані. Згодом було зафіксовано і літак-розвідник Іл-20. Винищувачі F-35 дистанційно супроводили російські літаки до кордону зони відповідальності НАТО.

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