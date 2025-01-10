Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Російські окупаційні війська не полишають спроб просунутися на українській території та вибити Сили оборони з Курської області. Ворог захопив шість населених пунктів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState. За даними аналітиків, йдеться про три населених пункти на Донеччині та стільки ж – на території Курської області РФ.

Так, росіяни окупували Петропавлівку, Воздвиженку та Солоне Донецької області. Крім того, ворог захопив Новоіванівку, Леонідово та Олександрію в Курській області РФ.

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Армія РФ також просунулася у Дворічній на Харківщині, біля Западного (Харківська область), Курахового та Ясенового (Донецька область).

Зазначимо, що офіційного підтвердження опублікованої проєктом DeepState інформації поки немає.

Карта бойових дій зараз виглядає так:

Війна в Україні: це варто знати

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби 9 січня, станом на 22:00 на фронті відбулося 144 бойових зіткнення із противником. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 37 штурмових і наступальних дій.

Тим часом очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія вже втратила 700 тисяч військових вбитими і пораненими у війні проти України та продовжить зазнавати великих втрат. За його словами, за три роки повномасштабної війни Москва зазнала більших втрат, ніж в усіх інших конфліктах разом після Другої світової війни.

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