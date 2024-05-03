За словами Іллі Євлаша, наразі Повітряні сили очікують на допомогу від США.

У ніч на 3 травня російські війська не застосовували проти України ракети та дрони-камікадзе, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Ілля Євлаш.

"Це одна з небагатьох тихих ночей, коли у ранковому зведенні ми не побачили нічого. Противник атакував лише КАБами прифронтові території, Харківщину. Ми зараз вивчаємо, чому спостерігається така поведінка від ворога, оскільки ми знаємо, наскільки підступним є наш противник, він може вводити нас в оману", – сказав Євлаш.

Він також зазначив, що Росія помітно зменшила кількість використання ракет типу "Калібр" під час масованих обстрілів України.

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"Найімовірніше, у них є певні проблеми з виготовленням та застосуванням цих ракет. Ми бачимо, що зараз для своїх повітряних атак вони здебільшого використовують ракети Х-59 та Х-69. Під час комбінованих атак використовують і крилаті ракети та "Кинджали". Найчастіше "Калібри" вони застосовували з акваторії Чорного моря з різних носіїв, востаннє їх застосував ворог тиждень тому. Необхідно більше розвідати цю інформацію, адже багато з чим це може бути пов'язано", – пояснив Євлаш.

За його словами, наразі Повітряні сили очікують на прибуття допомоги від США, аби мати змогу більш якісно боротися з російськими повітряними атаками.

"Це допоможе нам більш ефективно боротися з комбінованими атаками, коли ворог застосовує різні цілі, на різних швидкостях та висотах. Звісно, що це дозволить прикрити й наші міста й критичні об'єкти. Оскільки за цей час ворог постарався виснажити нашу систему ППО. То ж це посилення стане новим ковтком повітря, яке допоможе рятувати наших громадян", – зазначив Євлаш.

Російсько-українська війна: інші важливі новини

Як повідомляв УНІАН, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк оцінив можливість російських загарбників захопити Харків і Суми. За його словами, такі плани у ворога є.

Про можливі перемовини з Росією в інтерв'ю The Economist заявив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Він зазначив, що війна закінчиться не на полі бою, а за столом переговорів.

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