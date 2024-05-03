Росія дійсно має план захоплення Харкова та Сум, - Павлюк

Командувач Сухопутних військ ЗСУ вірить, що нова американська допомога у поєднанні з європейською допоможе відбити російські наступи.

Генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк оцінив план російських загарбників захопити Харків і Суми.

Як заявив Павлюк в інтерв'ю для видання The Times, що захоплення Харкова може бути однією з цілей російського наступу влітку.

"Наші розвідувальні служби говорять, що росіяни мають план взяття Харкова або Сум, але нам невідомо, наскільки серйозними є ці плани, і чи здатні вони їх втілити тими силами, які вони мають у наявності", - наголосив Павлюк. Відео дня

Водночас, генерал-лейтенант висловив оптимізм, що довгоочікуваний пакет військової підтримки від США, у поєднанні з пожвавленою європейською підтримкою, допоможуть не лише послабити або звернути російські наступи влітку, а й можливо дати Україні стратегічну ініціативу.

Павлюк додав, що пріоритетним озброєнням, потрібним Україні від партнерів, є протиповітряна оборона для захисту людей, міст та інфраструктури від російських ракетних ударів.

"І звісно, артилерія дальнього радіусу дії є також дуже важливою для нас. З надійною протиповітряною обороною і далекобійною артилерією, ми можемо перехопити цю стратегічну перевагу від росіян на полі бою", - наголосив Павлюк.

За його словами, головна мета росіян у війні залишається незмінною - зруйнувати Україну як державу.

"Але, оскільки ми не дали їм такої можливості з 2022 року, ми віримо, що встановлені цього року росіянами цілі полягають у повній окупації Донецької й Луганської областей, і, якщо їм це вдасться, і Запорізької області", - сказав Павлюк.

Також генерал-лейтенант рішучий у тому, що захоплення Часового Яру не має відбутися. Водночас, він визнає негативний вплив для українських солдат у дефіциті боєприпасів від зимової затримки додаткової допомоги від США.

"Ми намагаємося зробити усе можливе, аби зупинити російський план із захоплення Часового Яру до 9 травня", - наголосив Павлюк. При цьому, він нагадав, що росіяни мають перевагу в артилерії за пропорцією 10 до 1, і повну повітряну перевагу.

За його словами, Сили оборони роблять усе можливе, аби не допустити російський прорив. "Ми сподіваємося, що американське озброєння допоможе нам. Якби воно прибуло вчасно, ми би не втратили території, які ми втратили в останні кілька місяців", - наголосив Павлюк.

План РФ щодо Харкова і Сум

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія готується до наступу на Харківську та Сумську області.

За його словами, успіх росіян залежить від того, наскільки міцною буде українська оборона на Донбасі. Росія, ймовірно, збільшить угрупування військ для цих операцій, але цього буде недостатньо для взяття великого міста.

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